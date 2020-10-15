Москва, , 16:55 — REGNUM Механизм контроля режима прекращения огня в Нагорном Карабахе пока не разрабатывается сторонами конфликта, хотя это необходимо, сообщила 15 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Излагая позицию Москвы на ситуацию в Нагорном Карабахе, Захарова отметила, что между Арменией и Азербайджаном по линии военных нужно срочно провести встречу для согласования «механизма контроля за прекращением огня».

Захарова «Пока, насколько нам известно, такая работа не ведётся. Мы надеемся на скорейший запуск подобного механизма».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости переговоров между военными конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе для согласования механизма контроля перемирия накануне, 14 октября, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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