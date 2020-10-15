Москва, 15 октября 2020, 16:55 — REGNUM Механизм контроля режима прекращения огня в Нагорном Карабахе пока не разрабатывается сторонами конфликта, хотя это необходимо, сообщила 15 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Излагая позицию Москвы на ситуацию в Нагорном Карабахе, Захарова отметила, что между Арменией и Азербайджаном по линии военных нужно срочно провести встречу для согласования «механизма контроля за прекращением огня».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости переговоров между военными конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе для согласования механизма контроля перемирия накануне, 14 октября, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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