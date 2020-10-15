Москва, , 16:54 — REGNUM В Москве рассчитывают, что ситуация в Киргизии стабилизируется скорейшим образом и не выйдет за рамки законности. Об этом заявила на брифинге 15 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сделал официальное заявление об уходе в отставку. Мы рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в республике», — сказала она.

Представитель МИД также выразила надежду на то, что «этот процесс будет проходить в рамках конституции и национального законодательства».

Захарова также отметила, что в Москве продолжают внимательно следить за развитием событий в Киргизии и готовы оказывать республике всё необходимое содействие в урегулировании ситуации как стратегическому партнёру и союзнику.