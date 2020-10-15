Москва, , 16:43 — REGNUM Десять боевых самолетов Северного флота провели учебно-тренировочные полеты в Заполярье, сообщает 15 октября пресс-служба Северного флота.

В частности, полеты отрабатывались над акваторией Баренцева моря.

«Всего в воздухе задачи учебно-тренировочных полётов отрабатывали шесть бомбардировщиков Су-24 и четыре истребителя-перехватчика МиГ-31», — указано в сообщении пресс-службы.

«Экипажи оттачивали мастерство выполнения сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели и противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также полеты на полигон со штатным вооружением», — уточнили российские военные.

При этом полеты дальних перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 были осуществлены в сложных метеорологических условиях.

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