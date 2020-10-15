Москва, , 16:38 — REGNUM Новые санкции Европейского союза безосновательны, а приводимые разъяснения находятся на грани абсурда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга с представителями СМИ.

«Помимо ранее анонсированных шагов в связи с так называемой попыткой отравления Навального, объявлено введение ограничений из-за якобы причастности к дестабилизации ситуации в Ливии, включая нарушения эмбарго ОНН по поставке вооружения в эту страну. Разъяснения ЕС, приведенные в качестве обоснования этих решений, не просто не выдерживают никакой критики, а находятся на грани абсурда. О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идёт. Попытки же Европейского союза использовать авторитет ОНН для прикрытия своих неблаговидных политических целей мы считаем абсолютно недопустимыми», — заявила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Евросоюз уже ввел санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

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