Москва, , 16:36 — REGNUM Санкции, введенные Евросоюзом в отношении ряда российских граждан из-за скандала с Навальным и в связи с положением в Ливии получат должную оценку со стороны России и не останутся без реакции, заявила 15 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что приложенные к этим санкциям разъяснения Евросоюза «не просто не выдерживают никакой критики, а находятся вообще на грани абсурда».

«О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идет», — добавила Мария Захарова.

«Указанные шаги не останутся без нашей должной реакции», — отметила официальный представитель МИД России.

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