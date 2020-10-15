Подгорица, , 16:38 — REGNUM Председатель черногорского парламента Алекса Бечич на встрече с послом Хорватии в Подгорице Веселиком Грубишичем 15 октября заявил, что процесс интеграции Черногории с Европейским союзом не имеет альтернативы. Посол подчеркнул, что Хорватия будет продолжать поддерживать европейский путь этой страны, являющейся её партнёром по НАТО. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Во время встречи, Бечич поблагодарил хорватского посла за помощь Черногории в процессе переговоров с Европейским союзом, что было особенно заметно во время председательства Хорватии в первой половине 2020 года.

Бечич, как указывают в пресс-службе парламента, подчеркнул, что вступление Черногории в Европейский союз не имеет альтернативы, и что она будет сотрудничать со всеми странами, которые благодаря своему опыту могут помочь ей на этом пути.

«Встреча, помимо прочего, предоставила возможность председателю Бечичу поблагодарить посла за помощь, оказанную Республикой Хорватия Черногории во время эпидемии коронавируса. Посол Грубишич подчеркнул, что Хорватия будет продолжать оказывать поддержку Черногории в процессе европейской интеграции, и что для Хорватии большое значение имеет продолжение европейского пути Черногории, являющейся преданным членом НАТО», — сообщили в пресс-службе парламента Черногории.