Стокгольм, , 09:07 — REGNUM Согласно последнему, октябрьскому опросу SVT/Novus поддержка «Либералов» среди шведских избирателей продолжает сокращаться. Политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн сообщила, что в результате следующих парламентских выборов депутатов от этой партии в Риксдаге мы больше не увидим.

Напомним, что, согласно данным социологии, «Либералов» сейчас поддерживают только 3,4% избирателей. На парламентских выборах 2018 года партия набрала 5,5% от общего числа голосов. Таким образом, если бы выборы в Риксдаг, состоялись бы сегодня, то «Либералы», скорее всего, не прошли бы 4-процентный барьер.

«Либералы покинут парламент, а «Зеленые» в нем останутся», — заявила Марморштейн.

Напомним, что октябрьский опрос SVT/Novus не первое социологическое исследование, которое показало неспособность «Либералов» пробиться на следующих парламентских выборах к процессу распределения депутатских мандатов, не сумев собрать нужное число голосов.

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