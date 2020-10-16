Стокгольм, , 08:48 — REGNUM Новые внеочередные выборы в Риксдаг, вероятно, не разрубят существующие узлы в шведской политике. Согласно последнему опросу SVT/Novus, результаты внеочередных выборов будут, по крайней мере, столь же неясными, а, возможно, даже создадут более сложную ситуацию, чем сегодня. Об этом в своей авторской статье сообщил политический обозревать SVT Матс Кнутсон.

В последнее время, отмечает аналитик, довольно часто обсуждается вероятность политического кризиса в Швеции, что, безусловно, приведет к необходимости проводить досрочные выборы. Отправной точкой стало начало переговоров профсоюзов и работодателей по изменению норм действующего законодательства в сфере защиты труда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе дебатов, состоявшихся 11 октября, лидер «Левых» Юнас Шёстедт публично пригрозил отправить правительство Стефана Лёвена в отставку. Однако 14 октября свою угрозу провести голосование по вынесению вотума недоверия он дезавуировал.

Некоторые уже подумывают о проведении досрочных выборов. Однако Кнутсон так не считает:

«Большинство полагает, что внеочередные выборы приведут к результату, аналогичному сегодняшнему. Возможно, формирование нового правительства создаст еще более осложнит обстановку, учитывая тупиковые ситуации, существующие в шведской политике», — пишет Кнутсон.

Читайте ранее в этом сюжете: «Шведские демократы» и «Левые» набирают популярность – опрос

Читайте развитие сюжета: «Либералы» покинут парламент Швеции после выборов 2022 года – SVT