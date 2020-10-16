Стокгольм, , 08:39 — REGNUM Все больше симпатий шведского электората, по сравнению с результатами выборов 2018 года, оказывается на стороне «Шведских демократов» и «Левых». В то же время «Либералы» и «Социал-демократы» поддержку избирателей теряют. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Согласно последнему опросу SVT/Novus, самой популярной партией по-прежнему являются «Социал-демократы». Однако несмотря на то, что за них свои голоса готовы отдать 26,5% респондентов, это все же меньше, чем на парламентских выборах 2018 года, когда за партию проголосовало 28,3% избирателей.

Подобная ситуация наблюдается в случае с «Либералами» — 3,4% в ходе опроса по сравнению с 5,5% на выборах.

За «Шведских демократов» свои голоса оказались готовы отдать 19,2% опрошенных. На выборах 2018 года партия получила17,5% от общего числа голосов. Второе место традиционно заняли «Умеренные», получив 20,7% голосов.

В октябрьском опросе, проведенном журналистами SVT и социологами из Novus, приняли участие 3 878 человек.

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