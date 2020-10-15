Джакарта, , 16:01 — REGNUM Министерство торговли, министерство иностранных дел, Банк Индонезии и координационный совет по инвестициям запустили интегрированную платформу для двустороннего экономического сотрудничества с Японией, сообщает Antara.

«Чтобы продолжать развивать торговый сектор, в том числе во время пандемии, необходимо использование технологий. Мы надеемся, что творческие шаги в сочетании с цифровыми технологиями смогут внести вклад в увеличение экспорта», — заявил министр торговли Индонезии Агус Супарманто.

Ожидается, что данная платформа предоставит исчерпывающую информацию о различных возможностях экономического сотрудничества между Индонезией и Японией.

По словам заместителя министра иностранных дел Индонезии, в разгар глобального кризиса, вызванного пандемией, очень важно, чтобы все стороны использовали кризисную ситуацию для поощрения цифровых технологий и экономических возможностей.

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