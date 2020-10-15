Киев, , 15:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на заседании парламента 20 октября будет провозглашать послание к Верховной раде.

Об этом 15 октября заявил первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук отметил, что по регламенту, информация о дате и времени провозглашения президентом Украины послания к Раде доводится аппаратом парламента до сведения народных депутатов не позднее чем за пять дней до провозглашения послания.

Также он отметил, что 19 октября планируется проведение согласительного совета Рады, на котором будет определяться повестка дня на 20 октября — будут ли парламент рассматривать еще какие-либо вопросы, кроме заслушивания послания.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня украинские СМИ сообщили о том, что Зеленский 20 октября готовится выступить в Раде. До этого предполагалось, что депутаты в этот день рассмотрят в первом чтении госбюджет-2021, однако по предварительным данным, в поддержку документа нет голосов.

Также стоит напомнить, что 25 октября на Украине должны состояться местные выборы.