Париж, , 15:51 — REGNUM Депутаты французского парламента внесли на рассмотрение законопроект о защите полицейских от «недружественного» использования их фотографий. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает Le Figaro.

Депутаты фракций «Вперед, республика!» и «Действовать!» в нижней палате французского парламента, Национальном собрании, внесли на рассмотрение законопроект о запрете недружественного использования фотографий полицейских и открытого обвинения их в «преступлении» при использовании слезоточивого газа во время разгона протестов.

Напомним, 11 сентября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о своем намерении запретить средствам массовой информации и социальным сетям публиковать фотографии и видео с участием полицейских, где их лица не были бы скрыты или размыты.

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