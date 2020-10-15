Киев, , 15:50 — REGNUM Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку трёх оппозиционных телеканалов Newsone, «112 Украина» и Zik в связи с освещением визита депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Москву. Об этом сообщила 15 октября пресс-служба совета.

В пресс-службе отметили, что каналы транслировали заявления президента России Владимира Путина, которые могли создать у аудитории «впечатление о положительном отношении главы «страны-агрессора» к Украине и желании наладить отношения между странами».

"Распространение подобной информации в СМИ Украины направлено на формирование положительного образа В. Путина,… что может создать угрозу национальным интересам и безопасности Украины в информационной сфере», — сказано в документе.

По мнению украинских чиновников, положительный образ президента России имеет значительный потенциал, подрывающий обороноспособность вооружённых сил Украины, деморализующий украинских силовиков.

Напомним, власти Украины пытаются снять с себя ответственность за разжигание гражданской войны в Донбассе и обвиняют Россию в некой «агрессии», хотя Москва не является стороной конфликта в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РФ в качестве жеста доброй воли сняли санкции с трёх украинских предприятий. Таким образом, Кремль решил продемонстрировать конструктивный настрой со своей стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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