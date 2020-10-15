Киев, , 15:45 — REGNUM Отсутствие прозрачного рынка привело к тому, что стоимость гектара земли на Украине одна из самых низких в Европе, заявил сегодня, 15 октября, в ходе визита в Черниговскую область президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что десятилетиями на Украине конституционное право миллионов украинских собственников земли грубо нарушалось.

«Политики целовали землю на трибуне Верховной рады… пугали, что китайцы вывезут всю нашу землю вагонами. За это время умерли почти миллион землесобственников, которые так и не стали реальными хозяевами своей земли», — сказал Зеленский.

Параллельно, добавил он, в стране существовал «серый рынок» с десятками незаконных способов продажи земли по сниженной цене.

«Мы обещали дать украинцам реальное право собственности на свою землю, и мы это сделали. Мы сделали реформу именно для украинцев», — резюмировал президент.

ИА REGNUM сообщало, что ранее сегодня Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность общин. Он заявил, что это «действительно исторический день», поскольку местное самоуправление получит в собственность более 2 млн га земли, добавив, что это ключевой момент, без которого реформа децентрализации не может быть завершена.

В марте этого года Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли на Украине, согласно которому рынок земли официально должен заработать летом следующего года.