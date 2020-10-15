Ереван, , 15:42 — REGNUM В настоящее время на южном направлении линии соприкосновения обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе идут тяжелые и упорные бои. Об этом 15 октября сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

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«На юге идут тяжелые и упорные бои», — написал в своем сообщении представитель армянского минобороны.

При этом он не привел каких-либо связанных с этим подробностей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщило, что за истекшие сутки в зоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе погибли 49 военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха.