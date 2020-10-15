Кострома, 15 октября 2020, 15:34 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников официально вступил в должность 15 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Церемония принесения присяги прошла в режиме «онлайн» — из-за болезни главы региона.
Приглашённые на мероприятие собрались в зале администрации региона, сам губернатор выступил по видеосвязи, находясь дома.
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Торжественная церемония вступления губернатора в должность, запланированная на 15 октября, перенесена на более поздний срок. Напомним, впервые губернатором региона Сергей Ситников стал в 2012 году, повторное переизбрание на должность состоялось в 2015 году. Осенью 2020 года Ситников вновь победил на выборах губернатора Костромской области, набрав боле 60% голосов избирателей.
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