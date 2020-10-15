Кострома, , 15:34 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников официально вступил в должность 15 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Церемония принесения присяги прошла в режиме «онлайн» — из-за болезни главы региона.

Присяга «онлайн» Adm44.ru

Приглашённые на мероприятие собрались в зале администрации региона, сам губернатор выступил по видеосвязи, находясь дома.

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«Клянусь верно служить населению Костромской области, добросовестно и честно выполнять высокие обязанности губернатора Костромской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав Костромской области и законодательство Костромской области… Вступая в должность губернатора, осознаю всю ответственность перед жителями костромского края. Интересы и благополучие земляков, процветание региона для меня всегда были и останутся превыше всего. Вместе мы обязательно добьёмся успеха!», — сказал глава региона.

Торжественная церемония вступления губернатора в должность, запланированная на 15 октября, перенесена на более поздний срок. Напомним, впервые губернатором региона Сергей Ситников стал в 2012 году, повторное переизбрание на должность состоялось в 2015 году. Осенью 2020 года Ситников вновь победил на выборах губернатора Костромской области, набрав боле 60% голосов избирателей.

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