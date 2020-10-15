Москва, , 15:27 — REGNUM В Карачаево-Черкесии давно назрела необходимость в строительстве новой инфекционной больницы. С просьбой об оказании помощи в этом вопросе обратился глава республики Рашид Темрезов к президенту РФ Владимиру Путину.

«Я хотел бы обратиться к Вам с просьбой дать поручение Министерству здравоохранения Российской Федерации, правительству о том, чтобы нас включили в перечень субъектов, которые могут рассчитывать на строительство инфекционной больницы. У нас старая инфекционная больница 1920 года, и в этот острый период на самом деле мы чувствуем необходимость строительства новой», — попросил главу государства Темрезов.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым состоялась 15 октября в режиме видеоконференцсвязи. На ней были обсуждены вопросы развития республики и текущая ситуация в том числе с безработицей, созданием мест в детских садах, строительством новых производств и ситуация с коронавирусом.