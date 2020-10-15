Сеул, , 15:28 — REGNUM Сеул намерен приложить усилия для проведения трёхстороннего саммита между Южной Кореей, Китаем и Японией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

По его словам, при наличии открытых вопросов, требующих решения, необходимо стремиться к проведению встречи.

При этом участие или отказ от участия не должны стать рычагами давления в разрешении различных вопросов между странами, добавил он.

Ранее японское информационное агентство Kyodo News сообщало, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга примет участие в трехстороннем саммите только в том случае, если Сеул примет меры для урегулирования спора вокруг выплат компенсаций жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны.