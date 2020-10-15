Варшава, , 15:24 — REGNUM В связи с тем, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится на карантине из-за контакта с коллегой, у которого подтвердился COVID-19, позиция Польши будет представлена на заседании Совета Евросоюза главой чешского правительства Андреем Бабишем. Об этом 15 октября передает Forsal.

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Соответствующую информацию сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер. Он также добавил, что похожая ситуация на практике уже была. Не так давно премьер-министр Польши представлял Чешскую Республику на аналогичной встрече лидеров ЕС.

Мюллер подчеркнул, что чешская сторона уже получила позиции Польши по отдельным пунктам программы саммита. «Премьер-министр Моравецкий будет поддерживать постоянный контакт с премьер-министром Чешской Республики», — указал он.

Пресс-секретарь также добавил, что 15 октября, перед началом заседания Совета Европейского союза, состоится встреча глав правительств стран Вышеградской группы с помощью видеосвязи. Во время данного мероприятия стороны обсудят все вопросы в повестку грядущего саммита.