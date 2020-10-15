Париж, 15 октября 2020, 15:22 — REGNUM Следующая сессия Европейского парламента из-за распространения SARS-CoV-2 пройдет в формате видеоконференции. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает Le Figaro.
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Журналисты отмечают, что Европейский парламент, последняя сессия которого прошла в столице Бельгии Брюсселе вместо традиционного Страсбурга, объявил о проведении грядущих заседаний дистанционно из-за повышенного санитарного риска.
Таким образом, следующая сессия Европарламента состоится в период с 19 по 22 октября в формате видеоконференции.
Напомним, по данным на 14 октября, во Франции было выявлено 22591 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 779 тыс.
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