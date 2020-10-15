Уфа, , 15:19 — REGNUM Рустам Муратов назначен первым заместителем премьер-министра правительства Башкирии — министром экономического развития и инвестиционной политики региона. Соответствующий указ главы республики был опубликован 14 октября на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Согласно документу, указ вступает в силу с 13 октября 2020 года.

По сообщению пресс-службы главы республики, Рустам Муратов родился в 1980 году в с. Малояз Салаватского района Башкирии. Стал выпускником Московского государственного университета сервиса, а также Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии.

В 2019—2020 годах занимал должность заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона.

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