Москва, , 15:18 — REGNUM В Кремле считают, что в настоящее время в Киргизии важны любые действия, которые поспособствуют стабилизации обстановки в стране. Об этом 15 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход в отставку киргизского президента Сооронбая Жээнбекова.

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"Невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло», — сказал Песков.

Также он указал, что российские власти продолжают следить за ситуацией в Киргизии и хотят, чтобы ситуация в стране как можно скорее успокоилась и развивалась дальше только в конституционном ключе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти временно приостановили оказание финансовой помощи Киргизии до того момента, пока государственные структуры республики станут снова работать штатно.

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