Париж, , 15:09 — REGNUM Во Франции прошли обыски в домах нескольких высокопоставленных политических деятелей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает телеканал BFM TV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Журналисты отмечают, что обыски в рамках предварительного расследования юридической обоснованности мер по борьбе с коронавирусом прошли в домах министра здравоохранения Франции Оливье Верана, бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, бывшего министра здравоохранения Аньес Бузин, бывшей официальной представительницы правительства Сибет Ндиайе и нынешнего главы Генеральной дирекции здравоохранения Жерома Саломона.

Напомним, 3 июля 2020 года суд во Франции, после многочисленных жалоб, начал расследование по делу о «бездействии в условиях необходимости борьбы с бедствием».