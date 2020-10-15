Москва, , 15:00 — REGNUM Встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым проведет 15 октября президент России Владимир Путин. Об этом 15 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«(Владимир Путин) сегодня примет главу Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова», — заявил Песков и добавил, что данная встреча пройдет в формате видеоконференции.

Также пресс-секретарь указал, что данное мероприятие — это продолжение работы президента РФ с главами регионов страны и утончил, что других публичных мероприятий у главы российского государства на сегодня не намечено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что только при условии согласия Армении и Азербайджана возможно размещение наблюдателей или миротворцев в Нагорном Карабахе.