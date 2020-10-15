Москва, , 14:51 — REGNUM Только при условии согласия Армении и Азербайджана возможно размещение наблюдателей или миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом 15 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Первостепенный вопрос здесь — как смотрят на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей и кого бы то ни было возможно только с согласия обеих сторон», — заявил Песков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможности такого размещения.

При этом он уточнил, что стороны конфликта пока не ответили на этот вопрос и не стал отвечать на вопрос о том, смогла ли российская сторона проверить ранее появившуюся информацию об уничтожении одного из военных объектов в Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не исключает возможности размещения военных наблюдателей РФ, как составной части механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.