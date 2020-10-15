Париж, , 14:59 — REGNUM Глава французского департамента Иль-де-Франс Валери Пекресс предложила для жителей страны «ввести минимум три дня удаленной работы в неделею» в связи с быстрым распространением SARS-CoV-2 по стране.

Выступая на французском телеканале RTL, Пекресс предложила перевести большую часть работников различных компаний по всей Франции на удаленную работу три дня в неделю.

Также политик призвала ввести «регулирование транспорта» в час пик, когда риск заражения SARS-CoV-2 достаточно высок.

Напомним, 14 октября Пекресс выразила поддержку решению президента страны Эммануэля Макрона ввести комендантский час в восьми городах Франции, в том числе в Париже, о котором глава государства объявил вечером 14 октября.

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