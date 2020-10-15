Киев, , 14:40 — REGNUM После первого и второго вопроса от президента Зеленского на всеукраинский опрос власти логично продолжить и спросить у украинцев, поддержат ли они минимальную зарплату на уровне 2 тыс. долларов в месяц, заявил в своем комментарии 15 октября украинский бизнесмен Евгений Черняк.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Черняк иронически отмечает, что четвёртый вопрос украинцам должен быть — «кто виноват?», а пятый, соответственно, — «что делать?».

«А я заменил бы все пять вопросов одним: как люди относятся к тому, что ничего из того, что обещали, — не выполнено? Но на этот вопрос ответом будут результаты местных выборов», — добавил бизнесмен.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Зеленский озвучил первые два вопроса для опроса — о создании в Донбассе свободной экономической зоны и пожизненном заключении для коррупционеров.

По информации СМИ, обнародованной сегодня, оставшиеся три вопроса следующие — о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом. Оставшиеся три вопроса СМИ «слил» советник главы офиса президента Михаил Подоляк, хотя ранее предполагалось, что Зеленский сам будет озвучивать по одному вопросу в день.

25 октября на Украине должны состояться местные выборы, предполагается, что в этот же день параллельно состоится и всеукраинский опрос от президента.