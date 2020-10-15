Джакарта, , 14:36 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто обсудит сотрудничество в сфере обороны с министром обороны США Марком Эспером, сообщает Kompas.

Официальный представитель министра обороны Индонезии Дахнил Анзар Симанджунтак заявил, что Прабово Субианто будет говорить о сотрудничестве в области обороны между США и Индонезией.

Стороны также обсудят усилия по продолжению сотрудничества между Индонезией и США.

Прабово Субианто, находясь в США, как ожидается, встретится не только с Марком Эспером, но и с рядом официальных лиц администрации президента Дональда Трампа.

Напомним, министр обороны Индонезии совершит визит в США, где пробудет с 15 по 19 октября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, проведенному платформой Shopee, доход микро-, малых и средних предприятий в Индонезии, внедряющих онлайн-продажи, увеличился на 160% на фоне пандемии.

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