Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Граждане Грузии, которые возвращаются из-за границы, теперь вместо пребывания в зоне карантина могут выбрать самоизоляцию дома, если они успешно прошли ПЦР-тест на коронавирус. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 15 октября рассказал премьер-министр страны Георгий Гахария на брифинге.

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«Всем нашим гражданам, которые вернутся на родину и у которых будет ответ ПЦР-теста, больше не понадобится карантинное пространство. У них будет возможность перейти на самоизоляцию на 12 дней, и это будет требование, которое необходимо выполнить», — сказал Гахария.

Он отметил, что тех, у кого не будет справки об отрицательном результате ПЦР-теста, будут также отправлять в карантинные зоны в гостиницах.

Стоит отметить, что в Грузии в переоборудованных гостиницах кроме тех, кто прибывает из-за границы, стали размещать пациентов с диагнозом COVID-19, у которых нет осложнений. В последние дни в стране количество выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом стало расти.

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