Москва, , 14:36 — REGNUM Россия продемонстрировала свой конструктивный настрой в диалоге с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 октября, общаясь с журналистами.

Он прокомментировал решение о снятии российских санкций с трёх украинских предприятий.

«Это демонстрирует, наверное, такой конструктивный настрой российской стороны в ответ на обращение, которое было сделано одним из руководителей блока «За жизнь» (парламентская украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — ИА REGNUM) Виктором Медведчуком», — рассказал Песков.

Чиновник отметил, что Медведчук недавно посещал Москву, встречался с руководством России, включая президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее власти России решили в одностороннем порядке снять санкции с Барского машиностроительного завода, Рубежанского картонного комбината и компании «Брацлав».

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