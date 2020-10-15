Москва, 15 октября 2020, 14:36 — REGNUM Россия продемонстрировала свой конструктивный настрой в диалоге с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 октября, общаясь с журналистами.
Он прокомментировал решение о снятии российских санкций с трёх украинских предприятий.
Чиновник отметил, что Медведчук недавно посещал Москву, встречался с руководством России, включая президента РФ Владимира Путина.
Напомним, ранее власти России решили в одностороннем порядке снять санкции с Барского машиностроительного завода, Рубежанского картонного комбината и компании «Брацлав».
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