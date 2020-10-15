Выборг, Ленинградская область, , 14:40 — REGNUM Депутаты Выборгского района Ленинградской области отказались принимать отставку главы муниципального образования Геннадия Орлова, который решил уволиться после громкого скандала о хищении из районного бюджета более 700 млн рублей подчиненным ему финансистом. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района Ленобласти.

Во время внеочередного заседания совета депутатов было решено, что отставка Геннадия Орлова преждевременна.

«Депутаты выразили свое доверие Геннадию Орлову и связали свое решение с грядущим принятием городского и районного бюджетов и вопросами хозяйственно-административной жизнедеятельности района», — отметили в районной администрации.

Читайте ранее в этом сюжете: Увольнение за хищение: в Выборге чиновник лишён работы по делу о 700 млн

Кроме того, новый председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев заявил, что сумма хищения, о которой в день задержания чиновника говорили в СУ СКР по Ленинградской области — свыше 700 млн рублей — не точна.

«Правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия по уточнению суммы ущерба, равно как и суммы, которую мы сможем вернуть обратно в бюджет Выборгского района», — пояснил новый районный финансист.

Читайте также: Бюджет Ленобласти не пострадал от потери 700 млн рублей

Паничев также отметил, что на основании уже проведенных проверок на ближайшей сессии совета депутатов будет представлена новая структура финансового контроля в районной администрации, деятельность которой призвана максимально усилить финансовую безопасность и впредь не допустить даже теоретической возможности каких-либо махинаций с бюджетом.

Напомним, в сентябре в Выборгском районе Ленобласти был задержан председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Александр Болучаевский. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге на сумму свыше 700 млн рублей.

Читайте об этом: В Выборге задержан финансист по подозрению в хищении 700 млн рублей

По данным следствия, Болучаевский, не позднее 31 июля 2019 года, действуя совместно с неустановленными лицами, использовал официальные документы для фиктивных отчетов. Он предоставлял для оплаты сведения о проделанной работе по капитальному ремонту зданий города Выборга, хотя на деле никакие работы не проводились.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Выборгского района Ленобласти ушел в отставку после громкого скандала