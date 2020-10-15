Уфа, , 14:35 — REGNUM Решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Караидельского района Башкирии Ильдара Гарифуллина было принято на внеочередном заседании совета Караидельского района. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба этого муниципалитета.

По сообщению пресс-службы ведомства, заседание состоялось 15 октября. Временно исполнять обязанности главы администрации этого района будет заместитель главы администрации по социальной политике Шайдуллин Айдар Ангамович.

Отмечается, что обязанности главы администрации района он будет исполнять с 15 октября и до вступления в должность лица, которое будет назначено советом на эту должность по результатам конкурса.

На своей странице в социальной сети Ильдар Гарифуллин поблагодарил жителей и чиновников за поддержку и совместную плодотворную работу, а также сообщил, что занимая должность главы района, каждый час отдавал все силы для развития муниципального образования, трудился на совесть и на результат.

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