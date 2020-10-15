Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Заседание Законодательного собрание Свердловской области перенесено на ноябрь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа власти.

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Ранее источник ИА REGNUM в Заксобрании сообщал, что заседание перенесли из-за заражения одного из депутатов коронавирусом и высокой заболеваемости COVID-19 в регионе.

В официальном заявлении органа власти причина переноса не называется. Отмечается лишь, что спикер Заксобрания Людмила Бабушкина «вновь обратила внимание депутатов на необходимость строго соблюдать санитарные нормы и ограничения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжают перепрофилировать медучреждения под COVID-19. К примеру, екатеринбургский хоспис теперь вновь отдадут под «коронавирусный» госпиталь.

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