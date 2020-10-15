Киев, , 14:26 — REGNUM Конечно, запуск всеукраинского опроса в день местных выборов — это технология, которая адресуется в первую очередь сторонникам президента Зеленского, заявил сегодня, 15 октября, украинский политический эксперт Сергей Быков.

«Я не буду предполагать, как проголосуют люди — это не важно. Важно, что они придут на участки и как-то проголосуют», — заявил эксперт.

По мнению политолога, позже результаты опроса можно будет «смыть в унитаз», но можно и не смывать, и тогда использовать как аргумент, чтобы влиять на парламент в нужный момент.

«Мол, люди считают так-то. А раз вы назвались Слугами народа — выполняйте, что народ вам велит», — отметил Быков.

Также специалист добавил, что сейчас с полной уверенностью можно говорить, что ничто не помешает провести местные выборы 25 октября.

ИА REGNUM напоминает, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на пять важных вопросов. 14 и 15 октября президент озвучил первые два вопроса — о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах и создании свободной экономической зоны на территории Донбасса.

Сегодня, 15 октября, СМИ выяснили оставшиеся три вопроса — о сокращении количества народных депутатов до 300 (с 450 сейчас), о легализации каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.