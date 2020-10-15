Москва, , 14:28 — REGNUM Россия, безусловно, отреагирует на введение новых санкций Евросоюза, связанных с блогером Алексеем Навальным. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 15 октября журналистам.

Он подчеркнул, что российские власти изучат ситуацию и будут действовать с учётом собственных интересов. Ответ Москвы, заверил он, будет наилучшим образом соответствовать интересам государства.

Песков также заявил, что включение шести высокопоставленных госслужащих и одной организации в чёрный список является сознательным недружественным шагом Евросоюза в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, под санкции ЕС попали в частности директор ФСБ России Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в ЕС сочли организацией, разрабатывавшей боевой яд «Новичок», которым якобы отравили Навального.

Читайте также: ЕС ввел санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Навальным

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль считает новые санкции ЕС сознательным недружественным шагом