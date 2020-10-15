Москва, , 14:15 — REGNUM Говорить о «готовности к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами» преждевременно, слишком враждебно к России и русским на своей территории настроена украинская власть и большая часть элиты, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 15 октября, комментируя информацию о возобновлении импорта продукции двух украинских предприятий в Россию.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поддержал соответствующее предложение премьер-министра Михаила Мишустина, которое тот, в свою очередь, сделал после встречи с украинским политиком Виктором Медведчуком. Путин заявил о готовности «к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами» и предложил считать решение в отношении продукции двух компаний «первым шагом в этом направлении».

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«Понятно, что санкции или контрсанкции должны применяться разумно и быть не только символическим выражением политической позиции, но и инструментом, способствующим решению той или иной международной проблемы. В данном случае наша задача — поддерживать на Украине политические силы, действующие на благо дружественных отношений между нашими странами, поощрить поддерживающий такой подход украинский бизнес. Одновременно важно усиливать санкционное давление на те украинские политические силы, которые работают на разрыв между нашими странами, на вступление Украины в ЕС и НАТО, а также на тех бизнесменов, кто поддерживает украинских шовинистов и евроатлантистов или сам таким является.