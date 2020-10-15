Москва, , 14:19 — REGNUM Санкции Евросоюза против нескольких российских госслужащих, связанные с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, Кремль расценивает как сознательный недружественный шаг. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 октября журналистам.

Официальная Москва сожалеет из-за решения Совета ЕС о вводе санкций. Тем самым Евросоюз навредил своим отношениям с Россией, поставил их в зависимость от инцидента с блогером, добавил он.

Печально, в этом решении не просматривается абсолютно никакой логики, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз объявил о вводе санкций в отношении директора ФСБ России Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех чиновников, а также научного института. Эти лица и организация, полагают в ЕС, причастны к «применению» против Навального «химического оружия».

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