Пекин, , 14:43 — REGNUM Руководство КНР выступает решительно против назначения помощника госсекретаря США Роберта Дестро спецкоординатором по вопросам Тибета. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил в ходе брифинга 15 октября в Пекине.

Он подчеркнул, что вопросы Тибета являются внутренним делом Китая, и вмешательство извне — недопустимо. Назначение в США «так называемого спецкоординатора по вопросам Тибета» представляет собой политическую манипуляцию, нацеленную на дестабилизацию ситуации в этом районе КНР.

Китай никогда не признает этого назначения и примет все необходимые меры для защиты своих интересов, добавил дипломат.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 14 октября, что назначил своего помощника по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Роберта Дестро спецкоординатором по вопросам Тибета. Дестро будет в числе прочего прилагать усилия по развитию диалога между КНР и Далай-ламой, пояснил он.