Москва, , 14:00 — REGNUM Россия ответит на санкции Евросоюза и Великобритании из-за случившегося с блогером Алексеем Навальным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Россия, безусловно, ответит на санкции Евросоюза и Великобритании из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Уверен, ответ будет более чем адекватным в ситуации, которую Запад довел до абсурда», — заявил Слуцкий.

Россия не приемлет голословные обвинения, не собирается оправдываться и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации, подчеркнул парламентарий.

Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Навального, следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

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