Лондон, , 14:02 — REGNUM Санкции в отношении шести должностных российских лиц и одной организации из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным ввели власти Великобритании. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба британского МИД.

«Великобритания вводит санкции против шести лиц и организации, ответственных за отравление Алексея Навального», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что глава МИД страны Доминик Рааб уточнил, что санкции включают в себя замораживании активов и запрет на поездки лиц, якобы «виновных в отравлении» Алексея Навального веществом «Новичок».

"Любое применение химического оружия российским государством нарушает международное право. Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных», — приводит пресс-служба слова Рааба по поводу вводимых санкционных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что санкции в отношении шестерых граждан России и научного института ввели власти Евросоюза из-за ситуации с Навальным.

Напомним, западные страны требовали от российских властей расследования якобы имевшего место «отравления» Навального, однако России так и не было передано каких-либо данных о состоянии здоровья блогера и данных, на основе которых говорится о его «отравлении».