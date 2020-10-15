Киев, , 13:57 — REGNUM Действующая власть Украины продолжает целенаправленную политику, ориентированную на раскол украинского общества по религиозному и языковому признаку.

Об этом заявил на брифинге 15 октября народный депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Основной мишенью для разжигания вражды стала каноническая Украинская православная церковь, подчеркнул парламентарий. Он добавил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет использовать все законные методы для того, чтобы остановить маховик унижения граждан Украины за их религиозные и языковые взгляды.

Далее Нимченко заявил, что на этот раз рупором оголтелой пропаганды и антироссийской истерии выступила государственная газета «Голос Украины», которая содержится на деньги украинских налогоплательщиков.

«Так, в сентябре этой газете была опубликована статья Светланы Черной под названием «Почаевская лавра — форпост «русского мира», которая строится на обвинениях Украинской православной церкви, по сути, в противоправных действиях как «главной ударной силы агрессора»… В статье утверждается, что Почаевская лавра является центром «русского мира», в котором происходит «настойчивое внедрение в сознание местного населения политико-идеологических конструкций русского мира». В публикации отмечается, что язык богослужений в Почаевской лавре — это «язык оккупанта», представляющий угрозу «в примитивной ценностно-мировоззренческой традиции, которую с московской, чужой нам почвы пересаживают на почву украинскую»», — говорится в заявлении депутата.

По депутатскому запросу Нимченко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Печерский районный суд г. Киева обязал офис генерального прокурора открыть уголовное производство по факту совершения должностными лицами государственного печатного издания «Голос Украины» преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной вражды, унижение религиозных чувств граждан Украины — верующих Украинской православной церкви).

«Такая дискриминация со стороны государственного издания — это оскорбление человеческого достоинства миллионов граждан в связи с их религиозными убеждениями и языком богослужения, что недопустимо в правовом государстве и является преступлением. Мы становимся свидетелями того, что политику Порошенко — ее воплощением стали получение т.н. «томоса» и рейдерские захваты храмов и имущества УПЦ, единственной канонической православной церкви в Украине — сегодня продолжает и команда Зеленского. По сути, речь идет о навязывании псевдогосударственной политики разжигания религиозной вражды и ненависти и оскорблении чувств граждан из-за их религиозных убеждений. Речь идет об оскорблении и унижении достоинства миллионов людей по религиозному и языковому принципу», — отмечает народный депутат.

В завершение Нимченко напомнил, что, согласно статье 15 конституции Украины, никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. Равноправие граждан независимо от их отношения к религии гарантировано законом.

«"Оппозиционная платформа — За жизнь», действуя в рамках правового поля, не позволит навязывать псевдогосударственную политику разжигания религиозной вражды и будет защищать священнослужителей и прихожан УПЦ, против которых сегодня уже запущен маховик унижения по религиозному признаку, признаку языка богослужения», — резюмировал парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре на Украине состоялся «Форум мира», в ходе которого лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что именно стремление к миру объединяет политические партии, общественные организации, а также закономерно пользуется самой горячей поддержкой Украинской православной церкви — единственной канонической православной церкви на Украине.