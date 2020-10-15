Бишкек, , 13:57 — REGNUM Несмотря на уход в отставку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сторонники Садыра Жапарова решили не прекращать массовый митинг и начали требовать роспуска парламента и назначения Жапарова на пост главы государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Новые группы протестующих продолжают стягиваться к гостинице «Иссык-Куль» в центре киргизской столицы и планируют направиться в сторону госрезиденции, расположенной в южной части города.

Тем временем возле самой государственной резиденции, куда после учиненного сторонниками Жапарова погрома в Доме правительства были вынуждены перебраться основные представительства органов власти, сосредоточились силы правопорядка — отряды ОМОНа в спецэкипировке.

Правоохранители опасаются, что митингующие уже в ближайшее время вознамерятся взять госрезиденцию штурмом.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 14 октября, на внеочередном заседании парламента Киргизии группа депутатов утвердила назначение на пост премьер-министра республики Садыра Жапарова — осужденного за организацию захвата заложника экс-парламентария, которого освободили из тюрьмы его сторонники во время массовых беспорядков 5 октября 2020 года.

Под давлением со стороны приверженцев Жапарова президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

Временно исполняющим обязанности главы государства стал новоназначенный спикер республиканского парламента Канат Исаев — депутат, являющийся фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе об организации попытки госпереворота при содействии местного криминалитета.

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