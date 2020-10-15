Рим, , 13:52 — REGNUM Несмотря на то, что Италия поддержала санкции, введённые Европейским союзом из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, Рим не хочет изолировать Россию. Об этом в интервью в газете La Reppublica заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

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«Мы используем этот инструмент (санкции — прим. ИА REGNUM) в отношении отдельных лиц, но не в наших целях бить по российскому народу», — подчеркнул он.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Италии 32% ВВП зависит от экспорта, поэтому республика намерена и далее «укреплять прочные отношения» с Россией.

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Напомним, в сентябре представители итальянских партий в Европарламенте разошлись во взглядах на утвержденную резолюцию с призывом усилить санкции против России. Против принятия резолюции проголосовали депутаты от «Лиги» Маттео Сальвини. Входящие в правящую коалицию популисты из «Движения 5 звезд», а также «Братья Италии» (союзники Сальвини по оппозиции) воздержались. «За» голосовали либералы (также входят в правящую коалицию) и депутаты от партии Сильвио Берлускони.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Серджо Маттарелла заявлял, что отношения Италии и России — «прекрасные». Он подчеркнул, что охлаждение между Россией и Западом, вызванное «разными оценками» ситуации на Украине, этому не мешает.