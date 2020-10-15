Амстердам, , 13:59 — REGNUM Выход России из трёхсторонних консультаций по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году вызвал глубокое сожаление нидерландской стороны. Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Нидерландов Стефа Блока, опубликованном 15 октября.

«Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России», — отметил Блок.

Он добавил, что особенную боль заявление российской стороны вызовет у родственников погибших в катастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России назвал невозможным дальнейшее участие Москвы в консультациях с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе 2014 года. Гаага обвиняет в трагедии Россию, следуя политической конъюнктуре и беззастенчиво прикрываясь защитой прав родственников жертв, заявили в ведомстве.

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