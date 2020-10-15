Подгорица, , 13:48 — REGNUM Председатель национального совета парламента Австрии Вольфганг Соботка поздравил 15 октября Алексу Бечича по случаю избрания на пост председателя парламента Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Он заявил, что доволен уровнем сотрудничества и успешным продолжением отношений между двумя парламентами, которые, как он считает, имеют потенциал для дальнейшего углубления взаимодействия.

«Я особенно с нетерпением жду возобновления стипендиальной программы для работников парламента Черногории, а также сотрудничества наших законодательных органов в рамках проекта «Демократические семинары», где дети и молодые люди могут узнать больше о демократических процессах и роли парламентов», — подчеркнул Соботка.

Соботка пожелал председателю Бечичу успешной работы на новом посту и отметил: «Из вашего первого обращения к общественности после назначения на пост я с особым восторгом узнал, что помимо усиления парламентского контроля и парламентской демократии вклад парламента в поддержание мира в Черногории указали в качестве приоритетной задачи».