Тбилиси, , 13:44 — REGNUM Сотрудников государственных и частных организаций в Грузии там, где это возможно, нужно переводить на дистанционный режим работы. К этому, как сообщает пресс-служба правительства, 15 октября призвал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

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«Мы все максимально должны перейти на дистанционный режим там, где есть такая возможность. Это рекомендация», — сказал глава правительства.

Он отметил, что власти страны не закрывают предприятия, но их владельцы должны осознавать свою ответственность и принимать меры профилактики распространения коронавируса. Гахария в качестве примера недобросовестного отношения привел случай в Поти, где в одной из организаций выявили около 100 сотрудников, заразившихся коронавирусом.

«Нужно более серьезно относиться к нашим сотрудникам, заботиться о них и оснащать их всеми необходимыми средствами, чтобы эти люди защищали себя. Начиная с маски и заканчивая соответствующими средствами», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным, опубликованным 15 октября, за последние сутки выявили 919 носителей коронавируса. Это максимальный показатель за время пандемии.

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