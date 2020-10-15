Анкара, , 13:41 — REGNUM Украина выступает за присутствие сил НАТО в Чёрном море. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на встрече с членом группы экспертов высокого уровня в рамках NATO 2030 Reflection Process Таджани Ильдемом в Анкаре, сообщило 15 октября информационное агентство «Укринформ».

"Говорили о безопасности в Чёрном море. Я снова подчеркнула позицию Украины, что должно быть видение того, какое присутствие НАТО в Чёрном море из-за «агрессии» РФ, из-за последствий милитаризации Крыма», — рассказала Джапарова.

Она отметила, что НАТО рассматривает Азовское и Чёрное море, а также Средиземноморье как единый пояс безопасности.

«Чтобы остановить Россию или не давать развиваться этим аппетитам РФ, НАТО должно играть ведущую роль в т. ч. через постоянное присутствие в Чёрном море», — добавила замглавы МИД Украины.

Напомним, власти Украины игнорируют волеизъявление жителей Крыма, которые выступили за воссоединение полуострова с Россией в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным способом сохранить украинскую государственность.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский назвал единственный способ сохранить Украину