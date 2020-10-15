Анкара, 15 октября 2020, 13:41 — REGNUM Украина выступает за присутствие сил НАТО в Чёрном море. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на встрече с членом группы экспертов высокого уровня в рамках NATO 2030 Reflection Process Таджани Ильдемом в Анкаре, сообщило 15 октября информационное агентство «Укринформ».
Она отметила, что НАТО рассматривает Азовское и Чёрное море, а также Средиземноморье как единый пояс безопасности.
Напомним, власти Украины игнорируют волеизъявление жителей Крыма, которые выступили за воссоединение полуострова с Россией в 2014 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным способом сохранить украинскую государственность.
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