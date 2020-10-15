Брюссель, , 13:18 — REGNUM Санкции в отношении шестерых граждан России и научного института ввели власти Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 15 октября сообщает агентство Bloomberg.

«ЕС замораживает активы, запрещает въезд для шести российских чиновников», — говорится в сообщении.

При этом 14 октября немецкое агентство dpa указывало, что вводимые из-за блогера Навального ЕС санкции коснутся сотрудников силовых структур РФ и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Считается, что в последнем, как уточняли журналисты агентства, разрабатывалось отравляющее вещество «Новичок».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно, что война в Нагорном Карабахе, поствыборные процессы в Белоруссии, «дело Навального» станут темами саммита Евросоюза, который состоится 16 октября.