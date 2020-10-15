Кампала, , 13:16 — REGNUM Уганда не примет более 1000 беженцев из Южного Судана, передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление министра чрезвычайных ситуаций Уганды Хиллари Онек.

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По информации журналистов радиостанции, к настоящему моменту беженцы находятся на границе между двумя странами уже в течение нескольких недель.

Онек подчеркнула, что беженцев не пропускают в Уганду из-за принимаемых в стране мер по борьбе с распространением коронавируса. Она добавила, что в настоящее время у правительства Уганды нет возможности принять подобное количество беженцев из-за сокращения финансирования в условиях пандемии.

В Управлении Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обратились с призывом к правительству Уганды принять застрявших на границе беженцев из Южного Судана. Они рассказали репортерам, что были вынуждены покинуть свои дома из-за тяжелых условий жизни и военных конфликтов.

Хотя в Международной организации по миграции (МОМ) предложили оказать материальную поддержку правительству Уганды, Онек исключила возможность размещения более 1000 беженцев в стране. Она подчеркнула, что в первую очередь к решению данной проблемы должны быть привлечены правительства стран, откуда прибывают беженцы путем обеспечения им должных условий для жизни.

Напомним, что в июне в Уганде приняли более 3000 застрявших на границе беженцев из ДР Конго, несмотря на реализуемые меры для борьбы с распространением коронавируса.