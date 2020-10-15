Новосибирск, , 13:09 — REGNUM В администрации Центрального округа Новосибирска сегодня, 15 октября, коронавирусом заразились четыре сотрудника. Однако администрацию на «удалёнку» пока не отправляют.

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"На текущую дату зафиксировано подтверждение заражение коронавирусом четырёх сотрудников администрации, что составляет 2% от штатной численности», — сообщили «НГС Новостям» в пресс-центре мэрии.

Уточняется, что из-за незначительного количества заразившихся переход на удалённый режим работы сейчас не планируется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 15 октября, за минувшие сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом.

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